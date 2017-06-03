Экспортные агентства Швеции и Германии будут финансировать "Ямал СПГ"

ПОРТ БРОНКА (Ленинградская область), 3 июл — РИА Новости. Экспортные агентства Швеции и Германии предоставят финансирование "Ямалу СПГ" в размере 300-400 миллионов евро в течение одного-двух месяцев, сообщил журналистам председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Просто техническая работа осталась. Я ее оцениваю в один-два месяца. Вместе и немецкое, и шведское (финансирование — ред.) будет от 300 до 400 (миллионов евро — ред.)", — сказал Михельсон.

В конце мая Михельсон сообщал, что ожидаемый объем гарантий со стороны финансовых структур Германии и Швеции для финансирования проекта "Ямал СПГ" может составить более 200 миллионов евро, предоставление гарантий ожидается в ближайшие один-два месяца.

Проект "Ямал СПГ" общей мощностью в 16,5 миллиона тонн в год реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). Планируется построить три линии завода, первую из которых планируют ввести в эксплуатацию в 2017 году.