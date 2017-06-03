Белоусов рассказал, какие изменения нужны для развития технологий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Правовые механизмы и институты России нуждаются в системных изменениях для успешного регулирования новых рынков и технологий; пока управление осуществляется фактически в ручном режиме, сказал помощник президента РФ Андрей Белоусов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Проблема, безусловно, глубокая и системная: существующие (в России — ред.) правовые механизмы и институты, начиная от гражданского законодательства и заканчивая более прикладными отраслевыми областями права, не приспособлены фундаментально к новым условиям ведения бизнеса, формам бизнеса, активам, на которых эти новые формы строятся, и нужен их тотальный пересмотр", — сказал Белоусов.

При этом он отметил, что существующая система регулирования в США и Европе неадекватна возникающим формам ведения бизнеса, таким как Uber или биткоин, и первой реакцией регуляторов является решение запретить эти формы бизнеса. "Это не у нас. У нас пытались запретить, но, во всяком случае пока, нам удается вовремя корректировать неправильные решения. Это касается и закона Яровой, который мы откорректировали в нужном направлении, это касается и закона о регистрации беспилотников, который нам удалось откорректировать вовремя, чтобы не тормозить развитие новых форм бизнеса", — пояснил Белоусов.

По его словам, особое внимание стоит уделить работе с персональными данными, которые сейчас фактически не попадают под это определение. Например, в некоторых зарубежных супермаркетах установлены видеокамеры, которые следят за движением глаз покупателя по полке и отправляют данные на телефон продавца, который исходя из этого выбирает наиболее успешную стратегию поведения. "И вот это нам надо думать, как регулировать", — заключил Белоусов.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.