Путин участвует в церемонии имянаречения танкера "Кристоф де Маржери"
ПОРТ БРОНКА (Ленинградская область), 3 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принимает участие в церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза "Кристоф де Маржери" – судна уникального ледового класса Arc7, разработанного для проекта "Ямал СПГ".
По традиции церемонию имянаречения проводит "крестная" судна, ею для танкера "Кристоф де Маржери" является спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она должна разбить бутылку шампанского о борт судна. Завершит церемонию троекратный судовый сигнал.
Президент с 31 мая по 3 июня в Санкт-Петербурге принимает участие в работе XXI Петербургского международного экономического форума. Глава государства провел ряд встреч с представителями зарубежных государств, а также пообщался с российским и иностранным бизнесом. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
"Christophe de Margerie" — первый из 15 танкеров-газовозов для проекта "Ямал СПГ", одним из акционеров которого является Total.
Танкер способен работать при температурах до –52 градусов и проходить через льды толщиной до 2,1 метра. Его вместимость составляет более 172 тысяч кубометров СПГ. Высокая ледопроходимость и исключительные маневренные характеристики нового танкера подтвердились в ходе ледовых испытаний, которые состоялись в период с 19 февраля по 8 марта в Карском море и море Лаптевых.
Общая мощность главных дизелей судна сопоставима с мощностью современного атомного ледокола. Танкер был построен с учетом требований Полярного кодекса и отличается высокой энергоэффективностью и экологической безопасностью. Наряду с традиционными видами топлива, пропульсивная установка судна может использовать отпарной сжиженный природный газ, это позволяет существенно сократить выбросы в атмосферу вредных веществ.
Прежний глава Total Кристоф де Маржери погиб в 2014 году при катастрофе самолета Falcon в аэропорту "Внуково". Названный в его честь первый в мире танкер-газовоз ледового класса Arc7 в марте этого года прибыл в порт Сабетта.
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