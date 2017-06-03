Соглашение ОПЕК+ не удержит нефтяные цены надолго, считает Орешкин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Продление соглашения нефтедобывающих стран (ОПЕК+) о сокращении добычи позволит стабилизировать ситуацию с запасами нефти в мире, что поддержит цены на "черное золото" краткосрочно — до завершения срока его действия, но не удержит их в долгосрочной перспективе, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

"Что очень важно, это соглашение позволяет стабилизировать ситуацию на рынке с точки зрения запасов. Запасы сокращаются, сейчас мы входим, уже вошли в период высокого спроса в течение года — запасы будут сокращаться и нормализовываться быстрей", — сказал Орешкин журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Он отметил, что участники соглашения ОПЕК+ рассчитывают добиться сокращения коммерческих запасов нефти в мире до среднего за последние пять лет уровня, то есть в результате рынок придет в нормальное состояние. "Можно ли говорить о том, что это позволит долгосрочные цены на нефть держать? Нет", — продолжил министр.

"На самом деле те банки, которые занимаются хеджированием производителей (нефти — ред.) на 2-3 года вперед, берут на себя очень серьезные риски. Я бы на их месте был гораздо более аккуратен — они уже один раз обожглись, могут опять этот риск получить. Да, рынок в ближайшие 9 месяцев работы соглашения будет находиться в состоянии снижающихся запасов, что будет поддерживать краткосрочные цены на нефть, а дальше непонятно", — указал глава Минэкономразвития.

Вместе с тем для бюджета РФ колебания цен на нефть свыше 40 долларов за баррель непринципиальны, отметил он. "Российской экономике все равно, какая будет цена на нефть: мы всю макроэкономическую политику выстраиваем сейчас от 40 долларов за баррель", — заключил он. Согласно предложенному Минфином бюджетному правилу, которое поддерживают Минэкономразвития и ЦБ, все нефтегазовые доходы, полученные от превышения ценой нефти 40 долларов, направляются не на расходы бюджета, а в резервы.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.