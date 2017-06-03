Итальянский фонд Compagnia di San Paolo намерен сотрудничать с Россией

XX Петербургский международный экономический форум. День второй

XX Петербургский международный экономический форум. День второй

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Один из крупнейших частных фондов Италии Compagnia di San Paolo надеется на развитие сотрудничества с Россией, для этого существуют все необходимые условия, уверен глава фонда, экс-министр образования Италии Франческо Профумо.

"Российско-итальянские деловые отношения насчитывают уже очень длительные годы истории — и в сфере автомобилестроения, в аэрокосмической отрасли, в сфере малого и среднего бизнеса и многих других. И мы очень рассчитываем, что с течением времени это сотрудничество будет и дальше развиваться", — сказал Профумо в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

"Мы можем констатировать, что существуют все необходимые условия, чтобы между Россией и Италией развивались новые проекты, в том числе, стартапы", — добавил он.

Compagnia di San Paolo — один из крупнейших частных фондов Италии с капиталом около 7,5 миллиарда евро, целью которого являются долгосрочные инвестиции, не только в коммерческие проекты, но и в том числе, в образование, здравоохранение, культуру. Фонд также уделяет внимание проектам в сфере малого и среднего бизнеса.

"За последние годы тенденция несколько изменилась и не только крупные, но средние и малые итальянские компании начали вкладывать средства в наукоемкие перспективные промышленные проекты в России", — отметил Профумо.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.