Дюмин предложил компаниям из Индии реализовывать проекты в Тульской области

ТУЛА, 3 июн — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин предложил индийским предпринимателям реализовывать свои проекты в региональной особой экономической зоне с выгодной логистикой и инфраструктурой, а также воспользоваться мерами административной и налоговой поддержки, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась деловая встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с главами субъектов РФ. Во встрече принял участие глава Тульской области. В ходе встречи Дюмин отметил, что Тульская область заинтересована в дальнейшем развитии взаимовыгодных отношений. с Индией Только за первый квартал 2017 года взаимный товарооборот составил более 130 миллионов долларов, что превышает аналогичные показатели прошлого года. В структуре импорта из Индии преобладают продукция органической химии и фрукты, экспорта — оборудование, металлы, удобрения.

"Мы готовы к сотрудничеству с индийскими компаниями в областях фармацевтики, станкостроения, легкой промышленности и других сферах", — цитирует пресс-служба главу тульского региона.

Дюмин также сообщил о состоявшейся в рамках ПМЭФ-2017 встрече с руководством одной из ведущих индийских фармацевтических компаний.

"Мы предлагаем индийским предпринимателям реализацию проектов в особой экономической зоне с выгодной логистикой, инфраструктурой, а также готовы предоставить комплекс мер административной и налоговой поддержки", — отметил губернатор.

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