"Газпром" и Shell определили принципы работы СП по "Балтийскому СПГ"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. "Газпром" и Royal Dutch Shell определили основные условия соглашения о совместном предприятии по проекту "Балтийский СПГ", сообщает "Газпром".
Документ подписали в рамках Петербургского международного экономического форума глава "Газпрома" Алексей Миллер и главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден.
"В документе определены принципы функционирования совместного предприятия, которое будет осуществлять работы по проектированию, привлечению финансирования, строительству и эксплуатации завода по производству СПГ в Ленинградской области. На основе этих принципов "Газпром" и Shell продолжат дальнейшую работу по реализации проекта "Балтийский СПГ", — отмечает компания.
Стороны также заключили рамочное соглашение о совместных технико-экономических исследованиях по проекту "Балтийский СПГ". Подписание данного документа позволит компаниям уже в ближайшее время приступить к разработке предпроектной документации по проекту.
В июне 2016 года "Газпром" и Shell подписали меморандум о взаимопонимании по проекту "Балтийский СПГ", в соответствии с которым стороны изучат перспективы взаимодействия в рамках проекта. Проект "Балтийский СПГ" предполагает строительство завода по производству СПГ мощностью 10 миллионов тонн в год в порту Усть-Луга Ленинградской области.
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