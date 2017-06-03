"АвтоВАЗ" снизил прогноз по экспорту на 2017 год до 25 тысяч автомобилей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. "АвтоВАЗ" снизил прогноз по экспорту на 2017 год на 16,7% — до 25 тысяч автомобилей — из-за низкого рынка в Казахстане, сообщил глава компании Николя Мор журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Ранее компания планировала экспортировать в 2017 году около 30 тысяч машин. по итогам 2016 года "АвтоВАЗ" поставил на экспорт около 20 тысяч автомобилей.

"Цель — около 25 тысяч. Если мы сможем больше, это будет хорошо, но казахский рынок пока еще на очень низком уровне", — сказал Мор, отвечая на вопрос об экспорте.