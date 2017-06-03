"АвтоВАЗ" улучшил прогноз продаж в России на 2017 год

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. "АвтоВАЗ", крупнейший российский автопроизводитель, улучшил прогноз продаж в РФ на 2017 год с 280-300 тысяч до более 300 тысяч автомобилей, рассказал журналистам президент "АвтоВАЗа" Николя Мор.

"Возможно, это (продажи в РФ) будет больше уровня (280-300 тысяч машин, о котором говорилось ранее), цифра будет начинаться с 300 (тысяч) ", — сказал Мор.

В конце марта Мор прогнозировал, что "АвтоВАЗ" в 2017 году может нарастить продажи легковых автомобилей в РФ до 280-300 тысяч штук.

В 2016 году "АвтоВАЗ" продал почти 266,3 тысячи автомобилей Lada. Доля Lada на российском рынке, по оценке "АвтоВАЗа" составила 20%.

"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель в России. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании. Доля альянса Renault-Nissan в совместном предприятии составляет 67,13%, "Ростеха" — 32,8%.

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