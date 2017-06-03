"Ренессанс Капитал" выйдет из акционеров "АвтоВАЗа", заявил Чемезов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. "Ренессанс Капитал" в определенный момент выйдет из акционеров "АвтоВАЗа", сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"АвтоВАЗ" в начале текущего года в рамках первого этапа докапитализации разместил 2,9 миллиарда акций и привлек 26,141 миллиарда рублей. В ходе допэмиссии доля основного акционера — Alliance Rostec (СП "Ростеха" и Renault-Nissan) — снизилась до 64,6% с 74,51%. Пакет в размере 24,09% голосующих акций за 11,25 миллиарда рублей приобрела кипрская Renaissance Securities (входит в ИК "Ренессанс Капитал", принадлежащую группе "Онэксим" Михаила Прохорова), средства на покупку предоставил Renault.

По мнению ряда аналитиков, "Ренессанс" мог войти в капитал "АвтоВАЗа" в интересах действующих акционеров, так как мотивы приобретения пакета не соответствуют логике ни портфельного, ни стратегического инвестора.

"Думаю, "Ренессанс" как финансовый инвестор выйдет в определенный момент (из числа акционеров предприятия). В любом случае, у альянса (Renault-Nissan) и "Ростеха" будет контрольный пакет акций и, возможно, у миноритариев, кто решит не продавать акции", — рассказал Чемезов.

Говоря о необходимости получения новых займов от акционеров "АвтоВАЗа" на операционную деятельность, глава "Ростеха" отметил, что авторынок начал расти и предприятие должно выйти на позитивные финпоказатели, или хотя бы в ноль.

Чистый убыток "АвтоВАЗа" по МСФО по итогам 2016 года снизился на 39,3%, до 44,8 миллиарда рублей.

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