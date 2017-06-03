Российские компании готовы инвестировать в японскую аквакультуру

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Российские компании готовы инвестировать в проекты по аквакультуре Японии для последующего экспорта в третьи страны, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ-2017.

Он отметил, что сотрудничество с Японией важно для России. "Совместные проекты возможны и на территории Японии, и наши компании думают в этом направлении. В том числе крайне интересна аквакультура, и в том числе — экспорт и совместные предприятия с японскими игроками в этом плане", — рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом он также заявил, что Пенсионный фонд Японии, являющийся одним из крупнейших в мире, рассматривает возможность совместного с РФПИ инвестирования в Россию.

Сам РФПИ, отметил Дмитриев, инвестировал уже более 1 триллиона рублей в 40 различных проектов в России. "Количество наших проектов в инфраструктуре надо увеличивать, инвесторы готовы в них инвестировать.. Например, с РЖД мы сейчас работаем над возможными инвестициями в Северный широтный ход. Благодаря РЖД этот проект стал понятен, потому что активно проработан и грузопоток проекта. И то что шесть месяцев назад не было правильно структурировано, сейчас проект показывает хорошую доходность, инвесторы могут заходить", — заявил он.

РЖД и правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ранее подписали соглашение о совместной реализации проекта строительства железнодорожного Северного широтного хода "Обская — Салехард — Надым — Хорей — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево" и прилегающей инфраструктуры. Общая протяженность линии — 707 километров. Прогнозируемый объем перевозок — 23,9 миллиона тонн (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы). Строительство планируется на 2018-2022 годы.

Планируется, что по концессионному соглашению концессионер за счет собственных и привлеченных средств построит железнодорожную часть мостов через реки Обь и Надым с железнодорожными подходами и участок железной дороги "Салехард — Надым (Хорей)". В свою очередь, РЖД возьмут на себя реконструкцию железнодорожного участка "Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево". При этом администрация ЯНАО выступит инвестором строительства автомобильной части моста через Обь.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.