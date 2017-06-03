Сбербанк не ожидает отрицательной доходности по вкладам, заявил Греф

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступает на деловом завтраке Сбербанка России в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступает на деловом завтраке Сбербанка России в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Сбербанк не ожидает в ближайшем будущем, что ставки в РФ по депозитам будут с отрицательной доходностью, сообщил РИА Новости глава крупнейшего российского банка Герман Греф в ходе ПМЭФ.

"Нет пока", — сказал Греф, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в июне Греф отмечал, что по мере снижения инфляции и процентных ставок в экономике Сбербанк будет дальше снижать ставки, в том числе по ипотечным кредитам.

Сбербанк работает над новыми продуктами для клиентов, которые должны обеспечивать более высокую прибыль, чем депозиты, которые уже не будут давать прежней высокой доходности в связи с ожидаемым снижением инфляции в РФ до 3,8% в конце 2017 года, ранее в конце мая отмечал Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады мая снизилась до 7,58% годовых с 7,69% годовых во второй декаде мая, сообщал ранее Банк России.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.