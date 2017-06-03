Сбербанк не ожидает отрицательной доходности по вкладам, заявил Греф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Сбербанк не ожидает в ближайшем будущем, что ставки в РФ по депозитам будут с отрицательной доходностью, сообщил РИА Новости глава крупнейшего российского банка Герман Греф в ходе ПМЭФ.
"Нет пока", — сказал Греф, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в июне Греф отмечал, что по мере снижения инфляции и процентных ставок в экономике Сбербанк будет дальше снижать ставки, в том числе по ипотечным кредитам.
Сбербанк работает над новыми продуктами для клиентов, которые должны обеспечивать более высокую прибыль, чем депозиты, которые уже не будут давать прежней высокой доходности в связи с ожидаемым снижением инфляции в РФ до 3,8% в конце 2017 года, ранее в конце мая отмечал Греф в интервью телеканалу "Россия 24".
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады мая снизилась до 7,58% годовых с 7,69% годовых во второй декаде мая, сообщал ранее Банк России.
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