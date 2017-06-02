Глава АСИ рассказала об особенности инвестрейтинга регионов в 2017 году

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России 2017 года стал заметен существенный вклад региональных команд, в результате чего 51 регион по сравнению с предыдущим годом улучшил свои показатели, сообщила глава АСИ Светлана Чупшева на презентации рейтинга на ПМЭФ.

Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России в 2017 году были объявлены в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Национальный рейтинг — совместный проект Агентства стратегических инициатив и четырех деловых объединений (Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и "Опоры России").

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

"Если в прошлом году мы отмечали эффективность и больший вклад федеральных органов власти, то теперь стал заметен существенный вклад региональных команд", — сказала Чупшева.

По ее словам, по-настоящему включились губернаторы, руководители проектных офисов.

"И вот результат: по сравнению с 2016 годом 51 регион улучшил свой интегральный рейтинг. Причем во многих случаях это фронтальные или даже тотальные улучшения. То есть плюс положительная динамика по всем показателям рейтинга", — отметила глава АСИ.