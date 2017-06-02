Губернатор: Ульяновская область попала в топ рейтинга АСИ благодаря опыту

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после объявления результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России в 2017 году объяснил 10 место его области большим опытом в сфере привлечения инвестиций и успешной работой проектного офиса.

Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России в 2017 году были объявлены в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Национальный рейтинг — совместный проект Агентства стратегических инициатив и четырех деловых объединений (Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и "Опоры России").

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Ульяновская область по итогам рейтинга 2017 года разместилась на десятой строке, прибавив один пункт.

"Мы много очень времени тратили, сил, здоровья, денег, разъезжая по всем странам мира за тем, чтобы перенять этот (по созданию благополучного инвестиционного климата – ред.) опыт. Сегодня у нас есть один проектный офис, где есть все. Есть замечательный опыт, есть замечательные идеи, есть замечательные проекты. Все это, несомненно, помогает таким регионам, как я представляю, без сырьевой большой базы", — сказал Морозов.

Он поблагодарил свою команду за позиции региона в лидерской десятке. Морозов добавил, что это позволяет еще раз послать сигнал бизнес-партнерам региона, что Ульяновская область стабильна в инвестиционном климате.

"Мы не снизили объем инвестиций, а, наоборот, наращиваем. Это касается и роста промышленного и сельскохозяйственного производства", — сказал Морозов. Кроме того, он считает, что бурный рост других регионов дает повод обратиться за опытом к ним.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.