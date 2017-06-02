ВЭБ надеется в конце года запустить проект по синдицированному кредитованию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Внешэкономбанк считает важной поддержку главой государства законопроекта о синдицированном кредитовании и рассчитывает в случае его оперативного принятия запустить пилотный проект уже в 2017 году, заявил в интервью РИА Новости глава госкорпорации Сергей Горьков в ходе ПМЭФ.

Ранее в пятницу президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил о необходимости ускорить принятие законопроекта, который сделает более гибким механизм синдицированного кредита.

"Важно, что президент отметил, что необходимо принимать изменения в закон о синдикации. Все изменения согласованы всеми ведомствами. Это в том числе и наша инициатива, инициатива была восемь лет назад, мы ее активно последнее время начали продвигать, чтобы создавать фабрику проектного финансирования, потому что, чтобы проекты формировать, нужна синдикация", — прокомментировал Горьков.

"Мы в стратегии (ВЭБа — ред.) синдикацию предусмотрели еще в прошлом году, синдикация является очень такой фундаментальной частью, она позволяет привлекать деньги разных инвесторов", — отметил он.

"В этом году, дай Бог, пилот запустить. Я думаю, пилот будем запускать в конце года, хотя у нас есть в пайплайне минимум пять проектов, которые типа синдикации, в том числе ЦБК. Вообще через синдикацию должны все проекты ВЭБа идти", — продолжил Горьков.

"Мы посмотрим, нужно выбрать не очень большой (проект — ред.). Вопрос, когда примет Дума закон. Если она примет, к примеру, поздно, мы только начнем пилотный проект. Могут принять участие в нем большое количество банков — мы ожидаем пенсионные фонды негосударственные, все крупные и средние коммерческие банки", — уточнил глава ВЭБа.