Поправки для внедрения блокчейна предложат в 2017 году, заявил Горьков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Изменения в законодательство для регулирования в России технологии блокчейн будут предложены правительственной рабочей группой в конце 2017 года, заявил в интервью РИА Новости глава ВЭБа Сергей Горьков в ходе ПМЭФ.

Технология "блокчейн" (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки корпоративного и государственного управления.

"Создана рабочая группа на уровне правительства, возглавляет ее Игорь Иванович Шувалов (первый вице-премьер — ред.) Думаю, в конце года мы подведем итоги и примем какие-то дальнейшие решения по подключению изменений в законодательство", — сказал Горьков.

"Мы сегодня провели (на ПМЭФ — ред.), я считаю, лучшую сессию по блокчейну — по количеству участников, по количеству опросов и так далее. Мы считаем, что блокчейн с точки зрения государственного управления сегодня — ему место в цифровой экономике есть, его надо развивать", — отметил глава ВЭБа.

"Регуляторику сейчас нужно смотреть, потому что сейчас, конечно, изменения в регуляторике потребуются. И не только в финансовой сфере, и в реестре потребуются, и в записи актов — это достаточно большая работа, но это не один закон. Это, скорее всего, в разных законах, разные кусочки. Поэтому это такая большая работа. Сейчас только начало. Сейчас начнутся пилотные проекты в ряде направлений, потом, в конце года, мы подумаем, как собрать тоже сессию, подвести итоги", — добавил он.

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