Петербург подписал на ПМЭФ соглашений на общую сумму 250 млрд рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Петербург подписал на Петербургском международном экономическом форуме 47 соглашений, по предварительным данным, на сумму около 250 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор города Георгий Полтавченко.
"Подписано 47 соглашений, касающихся самых разных направлений деятельности, и впечатляет цифра, на которую мы вышли… По предварительным данным, она чуть-чуть не дотягивает до 250 миллиардов рублей", — сказал он.
Губернатор напомнил, что с банком ВТБ подписано крупное соглашение о намерениях участия банка в строительстве Восточного радиуса, несколько соглашений по развитию фармацевтического кластера, соглашений о реализации социальных проектов и ряд других.
"Завершается ХХI Петербургский международной экономический форум. На мой взгляд, он является самым удачным для Санкт-Петербурга за все время проведения форумов", — отметил Полтавченко.
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