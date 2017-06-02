Орешкин: кабмин готов гарантировать, что инфляция не выйдет за уровень 4%

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин во время бизнес-диалога Россия-Япония в рамках ПМЭФ-2017

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин во время бизнес-диалога Россия-Япония в рамках ПМЭФ-2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Правительство готово прогарантировать, что инфляция в РФ не выйдет за уровень 4% в долгосрочной перспективе, заявил в рамках ПМЭФ-2017 глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В интервью Business FM министр заметил, что банки сейчас еще боятся, что инфляция в России в долгосрочной перспективе может вырасти, отклониться от заявленных 4%.

"Но мы ЦБ верим, понимаем, что там команда очень сильная, что они достигнут своих целей, и правительство готово прогарантировать в рамках данной схемы, что инфляция не выйдет за уровень 4%", — сказал глава Минэкономразвития.

Он отметил, что это позволит проектам обеспечить уровень кредитных ставок на длинные сроки, базовую ставку 7% плюс кредитный риск по проекту, который может 2-3% составить сверх этого.

Текущий таргет ЦБ по инфляции — 4%.