Орешкин: кабмин готов гарантировать, что инфляция не выйдет за уровень 4%
22:4002.06.2017
(обновлено: 22:41 02.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Правительство готово прогарантировать, что инфляция в РФ не выйдет за уровень 4% в долгосрочной перспективе, заявил в рамках ПМЭФ-2017 глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
В интервью Business FM министр заметил, что банки сейчас еще боятся, что инфляция в России в долгосрочной перспективе может вырасти, отклониться от заявленных 4%.
"Но мы ЦБ верим, понимаем, что там команда очень сильная, что они достигнут своих целей, и правительство готово прогарантировать в рамках данной схемы, что инфляция не выйдет за уровень 4%", — сказал глава Минэкономразвития.
Он отметил, что это позволит проектам обеспечить уровень кредитных ставок на длинные сроки, базовую ставку 7% плюс кредитный риск по проекту, который может 2-3% составить сверх этого.
Текущий таргет ЦБ по инфляции — 4%.
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