Животноводческий комплекс за 753 млн рублей построили под Нижним Новгородом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев проинспектировал в пятницу животноводческий комплекс, построенный в Лысковском районе "Агрофирмой "Мяском", сообщила пресс-служба правительства региона.

"Этот комплекс уникален для России. Важно, что в таких современных комплексах производится молоко самого лучшего качества, которое обеспечивается не только постоянным контролем, но самой технологией производства, исключающей попадание в продукцию посторонних примесей, молока от заболевших животных", — приводит пресс-служба слова Шанцева.

Как сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства области, инвестиции в создание комплекса составили 753 миллиона рублей. Он рассчитан на 1,2 тысячу голов дойного стада и включает в себя два телятника, цех раздоя, помещение для дойных коров. Также предусмотрено собственное производство кормов.

Собственник агрофирмы сказал, что для создания комплекса привлекался кредит, по которому сейчас идет возврат 11,25% ставки из федерального и областного бюджета в рамках программы поддержки животноводства. Кроме того, в области существует программа, в рамках которой при покупке племенного скота компенсируется 40% его стоимости.

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Алексея Морозова, благодаря этим программам в 2017 году в области планируется ввести в эксплуатацию около 12 животноводческих комплексов.

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