"Новатэк" направит 180 миллионов рублей на социальные нужды ЯНАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Ямала и "Новатэком" состоялось в пятницу на площадке ПМЭФ в Санкт-Петербурге, компания направит порядка 180 миллионов рублей на социальные нужды населения ЯНАО, сообщает правительство региона.

"Подписи под документом поставили губернатор автономного округа Дмитрий Кобылкин и председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон. В рамках заключённого соглашения стороны предпримут дополнительные меры по развитию социальной сферы и укреплению стабильности арктического региона. В центре внимания данного документа – Пуровский, Надымский и Ямальский районы, город Новый Уренгой", — говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрена поддержка в виде финансирования деятельности ассоциации КМНС "Ямал – потомкам!", федераций фигурного катания и хоккея ЯНАО, организация лечебно-диагностической помощи тяжелобольным детям, детям-инвалидам, осуществление для них медицинского лечения и реабилитации, выполнение научных и экологических мероприятий.

В рамках подписанного документа компания в 2017 году осуществит дополнительное финансирование социальных нужд населения территории на сумму порядка 180 миллионов рублей. Средства будут направлены "Благотворительному фонду поддержки детей "Ямине", для реализации мероприятий по изучению Гыданского полуострова, проведение мониторинговых исследований на территориях Ямальского, Гыданского полуостровов, Приуральского района, острова Белый, включая проведение ихтиологических исследований, на поддержку предприятий агропромышленного комплекса и другие нужды.

"Ямал и "Новатэк" – давние и надёжные партнёры. Скажу больше, Ямал – дом для компании, которая каждым своим шагом в ямальской Арктике это доказывает. Производственные проекты, которые сегодня реализует "Новатэк" в регионе, не знают аналогов в мире и известны ещё до своего запуска. Но важно и то, что нужды семей, тундровиков, детей Арктики компания всегда считает своим не меньшим приоритетом и ценностью", — приводятся в сообщении слова Кобылкина.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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