АСИ и Тюменская область договорились о развитии инвестклимата в регионе

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время интервью РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время интервью РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Агентство стратегических инициатив и Тюменская область заключили соглашение о сотрудничестве, сообщают в пятницу региональные власти.

Ранее в ходе ПМЭФ тюменское правительство договорилось с немецкой компанией SAP о развитии цифровых технологий, а губернатор Владимир Якушев подписал специальный инвестконтракт с федеральным Минпромторгом и компанией "Транснефть-Сибирь".

"Соглашение регламентирует базисные принципы и условия сотрудничества, осуществляемого в целях содействия улучшению инвестиционного климата, развитию социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере малого и среднего предпринимательства и в социальной сфере, в том числе путем реализации общественно значимых проектов и инициатив на территории Тюменской области", — говорится в документе.

По словам тюменского губернатора Владимира Якушева, у региона и АСИ – обширные совместные планы. По его мнению, то, что Тюменская область в инвестиционном рейтинге АСИ удерживает высокое место, является, в частности, результатом сотрудничества агентства и области.

"Сегодня был озвучен инвестиционный рейтинг нашего субъекта. Мы заняли шестое место. В прошлом году было пятое. Я считаю, что это очень высокие позиции. Потому что дорогого стоит удерживаться на таких позициях два года подряд. В этом помогла совместная работа, проводимая нами и АСИ, по улучшению инвестклимата в Тюменской области", — сказал Якушев.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.