Иностранцы на встрече с Путиным предложили проекты в нескольких отраслях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Представители иностранного бизнеса на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложили проекты в целом ряде отраслей, в том числе в области цифровой экономики, фармацевтики и скоростного железнодорожного транспорта, сообщил журналистам помощник главы государства Андрей Белоусов.

"Встреча прошла отлично… очень большой интерес в области как раз цифровой экономики. Был предложен целый ряд проектов в области цифровой экономики, в области фармацевтики, в области скоростного железнодорожного транспорта…. Очень был предметный, конкретный разговор", — сказал Белоусов.

"От участников были предложения, в том числе, и по созданию площадок для работы в третьих странах", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.