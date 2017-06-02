Тульский губернатор: задача властей - дать инвестору максимум господдержки

ТУЛА, 2 июн — РИА Новости. Власти Тульской области считают своей задачей предоставить инвесторам максимальную государственную поддержку в реализации проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона со ссылкой на губернатора Алексея Дюмина.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, в пятницу обратился к главам российских регионов, призвав их постоянно наращивать усилия, открывая бизнесу новые возможности для успешной, свободной работы. Президент обратил внимание, что в формирование открытой, благоприятной деловой среды уже предметно включился ряд регионов, среди которых Тульская область.

Губернатор Тульской области, комментируя выступление президента, подчеркнул, что в регионе будет продолжена работа по формированию благоприятной инвестиционной среды, в том числе в сфере защиты прав предпринимателей.

"Президент России в своём выступлении отнес Тулу к регионам с высоким инвестиционным потенциалом. И наша задача – продолжить развитие в этой сфере, дать каждому инвестору максимум государственной поддержки в реализации его проектов", — цитируют в правительстве региона слова Дюмина.

Как один из успешных механизмов работы с инвесторами президент назвал специальный инвестиционный контракт, призвав сделать этот инструмент более действенным, продлить его сроки.

Как отметил Дюмин, тульский регион со своей стороны уже принял необходимые нормативные акты.

"Вчера на форуме мы подписали два меморандума о трёхсторонних специнвестконтрактах – с компаниями "ЕвроХим" и "Тулачермет-Сталь". Уверен, что продление до 20 лет преференций по СПИКу даст дополнительный импульс привлечению инвестиций в важнейшие отрасли промышленности", — сказал губернатор.

Глава тульского региона добавил, что частью механизма "инфраструктурной ипотеки", о внедрении которой говорил президент, может стать совместный проект Тульской области со Сбербанком, министерством строительства и ЖКХ России по формированию типового банковского продукта для реализации концессий — такое соглашение было подписано в четверг в рамках ПМЭФ-2017.

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