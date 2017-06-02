Тульский губернатор: задача властей - дать инвестору максимум господдержки

ТУЛА, 2 июн — РИА Новости. Власти Тульской области считают своей задачей предоставить инвесторам максимальную государственную поддержку в реализации проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона со ссылкой на губернатора Алексея Дюмина.
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, в пятницу обратился к главам российских регионов, призвав их постоянно наращивать усилия, открывая бизнесу новые возможности для успешной, свободной работы. Президент обратил внимание, что в формирование открытой, благоприятной деловой среды уже предметно включился ряд регионов, среди которых Тульская область.
Губернатор Тульской области, комментируя выступление президента, подчеркнул, что в регионе будет продолжена работа по формированию благоприятной инвестиционной среды, в том числе в сфере защиты прав предпринимателей.
"Президент России в своём выступлении отнес Тулу к регионам с высоким инвестиционным потенциалом. И наша задача – продолжить развитие в этой сфере, дать каждому инвестору максимум государственной поддержки в реализации его проектов", — цитируют в правительстве региона слова Дюмина.
Как один из успешных механизмов работы с инвесторами президент назвал специальный инвестиционный контракт, призвав сделать этот инструмент более действенным, продлить его сроки.
Как отметил Дюмин, тульский регион со своей стороны уже принял необходимые нормативные акты.
"Вчера на форуме мы подписали два меморандума о трёхсторонних специнвестконтрактах – с компаниями "ЕвроХим" и "Тулачермет-Сталь". Уверен, что продление до 20 лет преференций по СПИКу даст дополнительный импульс привлечению инвестиций в важнейшие отрасли промышленности", — сказал губернатор.
Глава тульского региона добавил, что частью механизма "инфраструктурной ипотеки", о внедрении которой говорил президент, может стать совместный проект Тульской области со Сбербанком, министерством строительства и ЖКХ России по формированию типового банковского продукта для реализации концессий — такое соглашение было подписано в четверг в рамках ПМЭФ-2017.
Другие новости региона читайте здесь>>
В пятницу в "Экспофоруме" прошло пленарное заседание ПМЭФ-2017, где выступили главы четырех государств, а также состоялся традиционно знаковый деловой завтрак Сбербанка.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев перед началом пленарного заседания ПМЭФ.
Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, президент Владимир Путин прокомментировал отношения России и США, а также напомнил западным странам о необходимости совместной борьбы с терроризмом.
Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая перед началом пленарного заседания ПМЭФ.
Во второй день форума министр транспорта России Максим Соколов попробовал себя в роли выпускающего редактора. Глава Минтранса отправил новость-"молнию", которая сразу стала доступна подписчикам РИА Новости и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня".
Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в пленарном заседании ПМЭФ. Выступая на форуме, индийский премьер заявил об инициативе создания "Новой Индии" — современном обществе, в котором центральное место будет отведено молодежи.
В пятницу на форуме председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент футбольного клуба "Шальке 04" подписали соглашение о продлении генерального спонсорского контракта до 2022 года.
На полях ПМЭФ министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о начале применения российской вакцины в борьбе с лихорадкой Эбола.
В пятницу на форуме стало известно, что "Лукойл" ведет переговоры с Saudi Aramco по покупке нефти у Саудовской Аравии.
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс принял участие в панельной сессии форума "Россия в глобальной "зеленой" политике: вынужденное участие или перспективы для развития". Выступая на форуме, глава "Роснано" рассказал о комплексе мер, разработанных правительством для поддержки возобновляемой энергетики.
В пятницу в рамках ПМЭФ прошел круглый стол, в котором приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, вице-премьер России Дмитрий Рогозин и губернаторы российских регионов. Стороны обсудили сотрудничество двух стран.
Телеведущая NBC News Меган Келли была модератором на пленарном заседании Петербургского форума.
Стенд Объединенной зерновой компании на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Во второй день форума участники бизнес-диалога "ЕАЭС — Латинская Америка: наращивая темпы сотрудничества" обсудили возможности увеличения импорта сельхозпродукции.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Объединенный стенд Минкавказа России, АО "Курорты Северного Кавказа" и АО "Корпорация развития Северного Кавказа" на Петербургском форуме.