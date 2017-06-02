Заключенные на ПМЭФ контракты принесут Подмосковью около 50 млрд рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Контракты, которые были заключены на Петербургском экономическом форуме, принесут в Подмосковье порядка 50 миллиардов рублей инвестиций, рассказал журналистам губернатор региона Андрей Воробьев в кулуарах форума.

"Мы провели порядка 16 встреч, заключены соглашения и контракты по строительству новых заводов и предприятий. Общая сумма инвестиций, которые мы подписали, порядка 50 миллиардов рублей в самых разных городах Подмосковья", — сказал Воробьев.

Он отметил, что в Истре Philips в этом году начнет производить самое современное медицинское оборудование, в Кашире будет построен современный мясоперерабатывающий комплекс, в Озерах — предприятия по переработке зерна. Всего в Подмосковье появится 20 новых предприятий.

"Очень важно, что наши иностранные партнеры развивают уже существующие мощности: и PepsiCo и Mars планируют вкладывать дополнительные средства в новые линии и новые программы", — добавил губернатор.