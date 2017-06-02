Семь туроператоров получили уведомления "ВИМ-Авиа" о сокращении чартеров

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Семь российских туроператоров получили уведомления авиакомпании "ВИМ-Авиа" о сокращении чартерной программы, сообщает Ростуризм в пятницу.

"По информации Федерального агентства по туризму, уведомления от компании "ВИМ-Авиа" получили туроператоры ООО "НТК Интурист", ООО "Корал Трэвел", ООО "ТТ-Трэвел", ООО "Музенидис Тревел Центр", ООО "Ай Си Эс Тревел Сервис", ООО "Компания ТЕЗ Тур", ООО "АНЕКС Туризм Групп", — говорится в сообщении.

Туристам предлагается несколько вариантов компенсации либо замены тура: возврат средств за авиабилет либо полностью за тур, перенос даты вылета и сроков тура, замена несостоявшегося тура иным направлением, замена авиакомпании.

"ВИМ-Авиа" в последнее время массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием самолетов с технического обслуживания. В четверг авиакомпания объявила о сокращении своей чартерной программы до 15 июня. Позже перевозчик уточнил, что программа будет сокращена не более чем на 13%.

Транспортные прокуратуры нескольких регионов ранее начали проверку по факту массовых задержек рейсов "ВИМ-Авиа", а глава Колымы Владимир Печеный пожаловался на авиакомпанию в Росавиацию. Руководство "ВИМ-Авиа" было вызвано в ведомство для разъяснения ситуации. Однако министр транспорта Максим Соколов в пятницу заявил, что Минтранс пока не видит необходимости в ограничении сертификата эксплуатанта авиакомпании.

В прошлом летнем сезоне у компании также фиксировались систематические многочасовые задержки рейсов.