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Экономика

Теплоснабжение: необходимы ремонт, долгосрочные правила и инвестиции

20:2002.06.2017
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© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи. Архивное фотоКот в кресле у батареи. Архивное фото
© Fotolia / koldunova

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Переход на новую модель рынка тепла, по предварительным подсчетам, позволит привлечь 2,5 триллиона рублей инвестиций в теплоснабжение и увеличить ВВП не менее чем на 660 миллиардов рублей за счет развития смежных отраслей и импортозамещения. Эти расчеты реалистичны при условии, что темпы замены теплосетей преодолевают их существующий износ. Для этого необходимо, чтобы 5% теплосетей в стране менялись ежегодно, тогда как сейчас заменяется меньше 2%.

Заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко. Архивное фото
© Фото : Минэнерго РФ
Минэнерго доработало модель рынка тепла

Как же превратить теплоснабжение из отрасли недофинансированной в инвестиционно привлекательную? Эту тему в рамках Петербургского международного экономического форума обсудили эксперты.

Обновление необходимо

Системы теплоснабжения ветшают быстро, аварийность увеличивается, денег на ремонты недостаточно, а те, которые выделяются, зачастую уходят на аварийные ремонты, а не на плановые, что гораздо дороже. "Сегодня трубные мощности страны достаточны, чтобы обеспечить потребности и убрать тот физический износ, к которому пришла большая часть теплосетей страны", — сказал генеральный директор Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Александр Грубман, выступая на ПМЭФ в рамках круглого стола "Ведомостей", посвященного проблемам теплоснабжения.

Баннер с символикой Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СГК: решение многих проблем теплоснабжения не требует роста тарифа на тепло

Однако довольно часто, по его словам, при капитальном ремонте теплосетей "выкапывают трубу и на ее место кладут такую же, а то и худшую". Нужно законодательно поставить заслон использованию труб, бывших в употреблении, при проектировании, реконструкции и строительстве теплотрасс и систем теплоснабжения, полагает Грубман.

Тема надежности и эффективности имеет самое непосредственное отношение и к паровым турбинам, установленным на теплоцентралях. "В России сохраняется практика продления ресурса (энергооборудования – ред.). Встречается, когда наработка машины, введенной в 1937 году, превышает на конец 2016 года 560 тысяч часов. А мы даем на новые современные машины ресурс 200 тысяч часов", — говорит председатель совета директоров Уральского турбинного завода Михаил Лившиц. Компания надеется, что со стороны Минэнерго и Ростехнадзора в регламенты, позволяющие продлевать ресурс, будут сделаны поправки, привязывающие продление ресурса машин основного оборудования тепловых станций к их глубокой модернизации.

Простые и понятные правила игры

Сохранение действующего тарифа на тепло и увеличение его в дальнейшем по инфляции достаточно для того, чтобы решить застарелые проблемы теплоснабжения и улучшить ситуацию в отрасли, полагает гендиректор Сибирской генерирующей компании (СГК) Михаил Кузнецов.

Флаги стран-участниц Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017 у выставочного комплекса Ленэкспо
© РИА Новости / Алексей Даничев
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По его словам, в подавляющем большинстве регионов, где работает компания, для того, чтобы решить наболевшие проблемы теплоснабжения и улучшить ситуацию в этой сфере, не нужно повышение тарифа. Достаточно лишь гарантий того, что он будет расти вместе с инфляцией, добавил он.

Механизм "альтернативной котельной", который является одним из ключевых в обсуждаемой новой модели рынка тепла, предполагает возврат инвестиций с соответствующей нормой доходности и регулярное повышение тарифа по инфляции. "Мы очень верим в то, что это правильная история и поддерживаем этот механизм", — замечает начальник управления по работе с клиентами энергетики департамента клиентского менеджмента "Сбербанк КИБ" Вадим Логофед. Для банкиров, по словам спикера, тема инвестирования в теплоснабжение интересна как своими объемами, так и "вечностью" темы, поскольку обновление теплосетевого хозяйства – далеко не разовая акция.

Долгожданная реформа

Минэнерго на прошлой неделе представило доработанную версию закона о теплоснабжении в Госдуму и надеется, что закон будет принят в весеннюю сессию, сообщил замминистра энергетики Вячеслав Кравченко. Он отметил, что министерство считает, что все предпосылки для его принятия есть.

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© РИА Новости / Виталий Аньков
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Первое чтение в Думе законопроект прошел в декабре 2016 года. Так как первоначально, по словам Кравченко, отмечалось настороженное отношение к механизму "альтернативной котельной", потребовалось большее администрирование процесса.

Доработанная версия закона включает ряд изменений. В частности, усилено участие органов местного самоуправления в процессе контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией своих обязательств и реализацией инвестпрограмм.

Также Минэнерго доработало методику расчета цены "альтернативной котельной". На сайте министерства размещен так называемый "калькулятор", где каждый гражданин может посчитать стоимость конечной цены на тепло в случае перехода на новую модель.

Минэнерго рассчитывает, что новая модель рынка тепла сделать стоимость теплоэнергии более предсказуемой и решить проблему высокой изношенности инфраструктуры.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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