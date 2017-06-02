Источник сообщил, когда может состояться запуск приватизации "Совкомфлота"

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Правительство РФ может объявить о запуске приватизации "Совкомфлота" на следующей неделе, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Ранее в пятницу первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов сообщил, что Россия близка к тому, чтобы начать размещение акций "Совкомфлота" в рамках приватизации.

Сама компания перед приватизацией оценивается в сумму более 2 миллиардов долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на замглавы Минтранса РФ Виктора Олерского.

Приватизация 25% крупнейшей судоходной компании России "Совкомфлот" запланирована на первое полугодие 2017 года. Власти РФ обсуждают вариант с передачей части средств от приватизации самой компании. Предполагается, что 75% привлеченных средств от приватизации получит государство, остальные 25% — компания, сообщал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Минтранс поддерживает передачу компании части денег от приватизации, Минфин против.