Вложения в эко-очистку ямальской Арктики оцениваются в 120 млн руб

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Внебюджетные вложения в экологическую очистку ямальской Арктики оцениваются в 120 миллионов рублей – без учета затрат на очистку острова Вилькицкого, сообщает в пятницу правительство ЯНАО.

"Финансовые внебюджетные вложения в экологическую очистку ямальской Арктики (в частности, остров Белый) оцениваются в 120 миллионов рублей, и это без учёта привлечения на безвозмездной основе техники компаний-партнёров. На острове Вилькицкого затраты только оцениваются", — говорится в сообщении.

Правительство уточняет, что буквально на прошлой неделе "Газпром нефть" подтвердила намерение поддерживать генеральную очистку острова Вилькицкого на Ямале. Первые волонтёрские отряды высадятся для работы на местности во второй декаде июля этого года. Остров Вилькицкого станет вторым арктическим островом Ямало-Ненецкого автономного округа, где будет ликвидирован ущерб прошлых лет освоения. Экологическую акцию активно поддерживают волонтёры со всего мира, поддержку оказывают партнёры региона – предприятия топливно-энергетического комплекса России.

Первая экологическая экспедиция состоялась по поручению губернатора округа Дмитрия Кобылкина. Стартовала она летом 2012 года на остров Белый, расположенный в Карском море. Волонтёры из регионов России и зарубежья при помощи сотрудников "Российского центра освоения Арктики" и членов межрегиональной общественной организации "Зелёная Арктика" очистили 70 гектаров земли острова Белый, демонтировали 19 ветхих строений, собрали более 1,2 тысячи тонн металлолома.

Все работы выполнялись за счёт внебюджетных средств. Финансовую поддержку данному проекту оказали более 20 топливно-энергетических, перерабатывающих, строительных компаний, некоммерческих фондов, работающих в регионе. Летом 2017 года стартует аналогичная экологическая экспедиция на остров Вилькицкого, также расположенный в Карском море. Его ширина составляет около 9 км, длина – около 18 км. На острове находится около 800 тонн различных металлоконструкций, автотехники, ёмкостей, а также 33 строения, отмечает правительство региона.

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