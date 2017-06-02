Воронежская область поднялась в инвестрейтинге на 15 мест

ВОРОНЕЖ, 2 июн — РИА Новости. Воронежская область благодаря различным направлениям поддержки предпринимателей заняла восьмое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, поднявшись на 15 пунктов по сравнению с прошлым годом, сообщает в пятницу правительство региона.

Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России в 2017 году были объявлены в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Национальный рейтинг — совместный проект Агентства стратегических инициатив и четырех деловых объединений (Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и "Опоры России").

"За прошедший год Воронежская область совершила качественный рывок вперед и вернула себе звание региона с высоким уровнем инвестиционной привлекательности", — говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, успех достигнут благодаря "слаженной работе правительства региона, основанной на глубоком анализе показателей области в рейтинге 2016 года". "Были проанализированы различные направления поддержки предпринимателей: сокращение сроков процедур по получению разрешительной документации, информационная поддержка и другие", — говорится в сообщении.

В 2016 году Воронежская область располагалась на 23 месте рейтинга. Таким образом, за год регион продемонстрировал наилучшую динамику в двадцатке лидеров по интегральному показателю, поднявшись на 15 пунктов.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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