Тамбовщина вошла в ТОП-20 рейтинга регионов по состоянию инвестклимата

ТАМБОВ, 2 июн — РИА Новости. Тамбовская область заняла 11-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ, презентованном в рамках Петербургского международного экономического форума-2017, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По результатам ежегодного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, составленного Агентством стратегических инициатив, Тамбовская область серьезно улучшила свои позиции, переместившись с 19 места на 11.

"Это один из значимых индикаторов отношения в регионе к инвесторам. В нем учитывается качество государственных процедур: от скорости регистрации предприятия и легкости подключения к электросетям до получения разрешения на строительство", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в 2017 году регион продолжает идти по пути улучшения инвестиционного климата. "Идет внедрение 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ, модернизирован инвестиционный портал Тамбовской области. Высокий результат в рейтинге станет важным аргументом для потенциальных инвесторов при выборе территории для реализации масштабных проектов", — сказал представитель пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что губернатор Тамбовской области Александр Никитин нацеливает все структуры исполнительной власти на создание максимально благоприятных условий инвесторам и повышение инвестиционной привлекательности региона.

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