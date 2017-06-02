Тамбовщина вошла в ТОП-20 рейтинга регионов по состоянию инвестклимата

ТАМБОВ, 2 июн — РИА Новости. Тамбовская область заняла 11-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ, презентованном в рамках Петербургского международного экономического форума-2017, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По результатам ежегодного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, составленного Агентством стратегических инициатив, Тамбовская область серьезно улучшила свои позиции, переместившись с 19 места на 11.
"Это один из значимых индикаторов отношения в регионе к инвесторам. В нем учитывается качество государственных процедур: от скорости регистрации предприятия и легкости подключения к электросетям до получения разрешения на строительство", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что губернатор Тамбовской области Александр Никитин нацеливает все структуры исполнительной власти на создание максимально благоприятных условий инвесторам и повышение инвестиционной привлекательности региона.