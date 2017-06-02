Соколов на ПМЭФ предложил транспортные проекты для инфраструктурной ипотеки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Проекты по развитию Мурманского транспортного узла, Белкомур, Северный широтный ход могут быть реализованы по принципу "инфраструктурной ипотеки", сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов в интервью РИА Новости.

"На принципах так называемой инфраструктурной ипотеки мы можем структурировать… проект по созданию Мурманского транспортного узла… любой наш проект, как и Белкомур, Северный широтный ход", — сообщил Соколов в пятницу в рамках ПМЭФ.

Президент Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ, предложил внедрить в РФ "инфраструктурную ипотеку" для увеличения инвестиций в транспорт, энергетику, связь и другую инфраструктуру. Механизм он описал так: инфраструктурный объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователь объекта этот кредит постепенно гасит.