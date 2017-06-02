России удалось сохранить макроэкономическую стабильность, считает Матвиенко

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Несмотря на негативную ситуацию в мировой экономике, режим санкций, России удалось пройти этот непростой период, сохранив макроэкономическую стабильность, заявил спикер Совфеда Валентина Матвиенко в пятницу по итогам ПМЭФ.

"Можно было пойти по пути популизма, тем самым получив дивиденды временные у людей, но потеряв главное — макроэкономическую стабильность. В такие страны не пойдет инвестор, в таких странах нет перспектив", — сказала Матвиенко.

"России удалось пройти этот непростой период, сохранив макроэкономическую стабильность — это самое главное. И зарубежные инвесторы отмечали, что государство так мощно справилось", — отметила сенатор, выступая в эфире "Россия-24".

Она подчеркнула, что понятная, стабильная экономика привлекательна для инвесторов.

Матвиенко также отметила, что выступление президента РФ Владимира Путина в рамках ПМЭФ было спокойным, прагматичным, нацеленным на решение внутренних проблем, однако "сигналом для наших зарубежных партнеров и инвесторов".

Кроме того, она напомнила, что глава государства предложил обсудить новые форматы развития, обсуждалась и программа цифровой экономики.

Матвиенко с удовлетворением заявила, что наряду с большим количеством зарубежных партнеров в форуме приняла участие большая делегация из США. По ее словам, один из представителей делегации заявил, что "мы ездили на форум и будем ездить". По ее мнению, это то настроение, которое присутствует на форуме.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.