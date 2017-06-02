Соколов не исключил создания фонда для проектов инфраструктурной ипотеки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Глава Минтранса РФ Максим Соколов не исключает создания фонда или пула инвестиций для реализации проектов при помощи инфраструктурной ипотеки.
"Может быть, это будет фонд, может быть, это будет некий пул этих, скажем так, инвестиций, по которым государство в обязательном порядке после завершения деятельности федеральных целевых и государственных программ будет отвечать", — сказал Соколов журналистам.
Он добавил, что механизм будет обсуждаться с Минфином и Минэкономразвития.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.