Соколов не исключил создания фонда для проектов инфраструктурной ипотеки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Глава Минтранса РФ Максим Соколов не исключает создания фонда или пула инвестиций для реализации проектов при помощи инфраструктурной ипотеки.

Президент Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ, предложил внедрить в РФ "инфраструктурную ипотеку" для увеличения инвестиций в транспорт, энергетику, связь и другую инфраструктуру. Механизм он описал так: инфраструктурный объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователь объекта этот кредит постепенно гасит.

"Может быть, это будет фонд, может быть, это будет некий пул этих, скажем так, инвестиций, по которым государство в обязательном порядке после завершения деятельности федеральных целевых и государственных программ будет отвечать", — сказал Соколов журналистам.

Он добавил, что механизм будет обсуждаться с Минфином и Минэкономразвития.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.