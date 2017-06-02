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Экономика

Коньков: высокая позиция Ивановской области в рейтинге АСИ закономерна

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (595)
17:5202.06.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГубернатор Ивановской области Павел Коньков на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017Губернатор Ивановской области Павел Коньков на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Движение бизнеса в Ивановскую область осмысленно и связано со стратегическими проектами региона, высокая позиция области в инвестиционном рейтинге закономерна, заявил РИА Новости губернатор Ивановской области Павел Коньков на ПМЭФ.

Ивановская область впервые попала в двадцатку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, результаты которого были объявлены в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Регион прибавил 14 пунктов и разместился на 19-й позиции.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
© РИА Новости, Инфографика
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)

"Хотел бы обратить внимание на моменты, которые сказались на этом результате. Во–первых, сегодня выстроена сама инновационная программа, есть определенные маяки, есть цели движения. То есть движение бизнеса во многом осмысленно. Оно связано с нашими стратегическими проектами, созданием технопарков, индустриальных парков.

Плотной работой с федеральным центром. Второе, мы рейтингом плотно занимаемся уже четыре года, и выработана определенная система по всем направлениям. Я многие вопросы контролирую в этом плане лично. Первая часть создает настроение малому бизнесу необходимое, а вторая — организационно обеспечивает лучшее восприятие бизнесом нашего инвестиционного состояния. Поэтому, на мой взгляд, мы, конечно, с одной стороны, безусловно рады, с другой стороны, в общем-то, считаем его закономерным", — сказал Коньков.

Национальный рейтинг — совместный проект Агентства стратегических инициатив и четырех деловых объединений (Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и "ОПОРЫ России"). Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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