НЦИ и "Камаз" создадут провайдера логистических услуг

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. "Национальный Центр Информатизации" (НЦИ, "дочка" госкорпорации "Ростех") и ПАО "Камаз" подписали на ПМЭФ соглашение, предусматривающее внедрение специализированной автоматизированной системы, создание провайдера логистических услуг, а также разработку системы управления автопарком, говорится в сообщении сторон.

Как отмечается в сообщении, "Камаз" выступит в качестве заказчика и пилотной площадки в создании провайдера логистических услуг, а НЦИ разработает и внедрит систему 4PL (Fourth Party Logistics) и систему управления флотом (парком автомобилей).

В задачи логистического провайдера будут входить: планирование, управление и оптимизация цепочек поставок, планирование перевозок, управление едиными складскими запасами, стратегическое сетевое планирование.

Для успешной работы 4PL-оператора потребуется создание единой платформы управления автопарком. Она будет обеспечивать связь бортовых информационных систем с облачной платформой "Камаза", управление полным жизненным циклом проданной автотехники с помощью телеметрии и облачных решений, а также расширение спектра предоставляемых услуг.

Ожидаемый эффект

Как рассказали РИА Новости в НЦИ, создание логистического оператора позволит "Камазу" сократить издержки на первом этапе на 12%, а в долгосрочной перспективе – до 20%.

"Появление провайдера логистических услуг высшего уровня повысит цивилизованность и прозрачность рынка, увеличит его объем и поможет снизить стоимость услуг для всех участников. В среднем при внедрении такого оператора на базе "Камаза" объем легальных перевозок может вырасти на 15-25%, поскольку сфера перевозок страны станет более прозрачной для транзитных международных перевозок", — отметили в НЦИ.

Оператор "Камаза" сможет интегрироваться в мировую логистическую систему, и это принесет и дополнительные валютные доходы, повысит экспортный потенциал, и авторитет страны, полагают в НЦИ.

"Российский рынок логистики стремительно эволюционирует. Мы хотим, чтобы он стал более прозрачным, для этого создаем провайдера логистических услуг высшего уровня", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Камаза" Сергея Когогина.

"У НЦИ есть опыт реализации проектов федерального масштаба, и он нам потребуется. Использование передовых разработок, в том числе и в области IT, даст нам возможность не только на равных конкурировать с ведущими мировыми автопроизводителями, но и эффективно взаимодействовать с крупнейшими отечественными автоперевозчиками", — добавил он.

Соглашение также предусматривает пилотное внедрение автоматизированной системы управления финансовой и закупочной деятельностью для автопромышленности, разработанной на базе отечественной платформы 1С.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.