НЦИ и "Камаз" создадут провайдера логистических услуг

17:4402.06.2017
(обновлено: 17:52 02.06.2017)
2200
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. "Национальный Центр Информатизации" (НЦИ, "дочка" госкорпорации "Ростех") и ПАО "Камаз" подписали на ПМЭФ соглашение, предусматривающее внедрение специализированной автоматизированной системы, создание провайдера логистических услуг, а также разработку системы управления автопарком, говорится в сообщении сторон.
Как отмечается в сообщении, "Камаз" выступит в качестве заказчика и пилотной площадки в создании провайдера логистических услуг, а НЦИ разработает и внедрит систему 4PL (Fourth Party Logistics) и систему управления флотом (парком автомобилей).
В задачи логистического провайдера будут входить: планирование, управление и оптимизация цепочек поставок, планирование перевозок, управление едиными складскими запасами, стратегическое сетевое планирование.
Для успешной работы 4PL-оператора потребуется создание единой платформы управления автопарком. Она будет обеспечивать связь бортовых информационных систем с облачной платформой "Камаза", управление полным жизненным циклом проданной автотехники с помощью телеметрии и облачных решений, а также расширение спектра предоставляемых услуг.
Ожидаемый эффект
Как рассказали РИА Новости в НЦИ, создание логистического оператора позволит "Камазу" сократить издержки на первом этапе на 12%, а в долгосрочной перспективе – до 20%.
"Появление провайдера логистических услуг высшего уровня повысит цивилизованность и прозрачность рынка, увеличит его объем и поможет снизить стоимость услуг для всех участников. В среднем при внедрении такого оператора на базе "Камаза" объем легальных перевозок может вырасти на 15-25%, поскольку сфера перевозок страны станет более прозрачной для транзитных международных перевозок", — отметили в НЦИ.
Оператор "Камаза" сможет интегрироваться в мировую логистическую систему, и это принесет и дополнительные валютные доходы, повысит экспортный потенциал, и авторитет страны, полагают в НЦИ.
"Российский рынок логистики стремительно эволюционирует. Мы хотим, чтобы он стал более прозрачным, для этого создаем провайдера логистических услуг высшего уровня", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Камаза" Сергея Когогина.
"У НЦИ есть опыт реализации проектов федерального масштаба, и он нам потребуется. Использование передовых разработок, в том числе и в области IT, даст нам возможность не только на равных конкурировать с ведущими мировыми автопроизводителями, но и эффективно взаимодействовать с крупнейшими отечественными автоперевозчиками", — добавил он.
Соглашение также предусматривает пилотное внедрение автоматизированной системы управления финансовой и закупочной деятельностью для автопромышленности, разработанной на базе отечественной платформы 1С.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов во второй день форума дал интервью журналисту РИА Новости.
Более 12 тысяч человек принимают участие в панельных сессиях, деловых завтраках, круглых столах и других мероприятиях Санкт-Петербургского международного экономического форума.
Во второй день форума президент России Владимир Путин принял участие в заседании "Бизнес-диалог Россия — США". "Мы намерены всячески содействовать двусторонним деловым проектам, предусматривающим равноправное конструктивное партнерство и взаимодействие. Заинтересованы в трансфере технологий, привлечении иностранных фирм к развитию отечественной промышленности и инфраструктуры", — сказал глава государства, выступая на заседании.
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков рассказал радио Sputnik о соглашениях, подписанных РЭЦ на форуме.
Стенды российских компаний на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Основатель Фонда "Обнаженные сердца", посол чемпионата мира-2018 Наталья Водянова приняла участие в панельной сессии форума "Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018".
В рамках ПМЭФ правительство Москвы заключило соглашение с Российским экспортным центром, реализация которого позволит усилить экспортную деятельность столичных предприятий и продвинуть их товары на международные рынки.
На форуме был подписан меморандум о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного, электрического транспорта. Беспилотные микроавтобусы КамАЗ-"ШАТЛ" (на фото) могут стать основой для будущего парка электротранспорта в Москве.
Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак принял участие в работе панельной сессии форума "Государственно-частное партнерство в целях устойчивого развития: механизмы и выгоды".
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев с представителями Индии на стенде международной медиагруппы.
Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова дала интервью радио Sputnik. Ранее, выступая на форуме, Голикова предложила провести в стране реформу всей системы социального страхования.
"Роскосмос" и "Росгеология" подписали на форуме соглашение о сотрудничестве, которое, в том числе, касается поиска полезных ископаемых с помощью спутников дистанционного зондирования Земли.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером Петербургского международного экономического форума.
На форуме стало известно, что группа "Сумма" заинтересована в консолидации 100% акций Объединенной зерновой компании и будет участвовать в ее приватизации.
В рамках форума прошла торжественная церемония вручения гранта "Зеленая химия для жизни", которую президент IUPAC, член бюро отделения химии и наук о материалах РАН, член-корреспондент РАН, профессор, доктор химических наук Наталья Тарасова и финансовый директор IUPAC, профессор Джон Кориш вручили доктору Майе Станисавлевич за проект "Изучение методов получения гибридных металлоуглеродных наноматериалов, полученных из щлама горнодобывающей промышленности. Их применение для процессов адсорбции/катализа фармацевтических препаратов в воде".
Председатель правления Сбербанка Герман Греф провел деловой завтрак, посвященной теме развития экономики после мая 2018 года.