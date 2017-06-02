Отель международного класса появится в Архангельске к 2019 году

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов во время панельной сессии на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов во время панельной сессии на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

АРХАНГЕЛЬСК, 2 июн — РИА Новости. Отель международного класса сети "Radisson" планируется построить в Архангельске к 2019 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.

"Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и генеральный директор компании "Промснаб" Ильдар Неверов подписали на ПМЭФ-2017 соглашение о строительстве гостиницы на набережной Северной Двины. Гостиницу предполается возвести в рамках подготовки к юбилейному форуму "Арктика-территория диалога", который пройдет в Архангельске в 2019 году. Предполагаемый объем инвестиций в проект составит не менее 700 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

Планируется, что будущий отель в течение пяти лет будет ежегодно приносить минимум 20 миллионов рублей налоговых отчислений и создаст как минимум 100 рабочих мест.

"Подписание соглашений с Ильдаром Неверовым стало хорошей традицией. У нас целый пакет совместных планов. Это вопрос формирования благоприятной среды и для жителей области, и для предпринимателей, и для развития территории", — цитирует пресс-служба правительства области слова Орлова.

Губернатор области подчеркнул, что соглашение стало одним из этапов подготовки к очередному международному форуму "Арктика — территория диалога".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Другие новости региона читайте здесь