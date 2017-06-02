Тамбовские власти подписали с Россельхозбанком соглашение о сотрудничестве

ТАМБОВ, 2 июн — РИА Новости. Тамбовская область и Россельхозбанк подписали на ПМЭФ-2017 соглашение о развитии сотрудничества, направленное на укрепление экономического и промышленного потенциала области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Подписи по документом поставили губернатор Тамбовской области Александр Никитин и председатель правления АО "Россельхозбанк" Дмитрий Патрушев.

"Соглашение предусматривает реализацию инвестиционных проектов и программ инфраструктурного развития, а также кредитования крупного, среднего и малого предпринимательства, в том числе, в сферах сельского хозяйства, транспорта и ЖКХ", — сказал собеседник агентства.

Никитин отметил, что подписанный документ позволит решить задачи по вводу в строй новых сельскохозяйственных комплексов, внедрению в сельском хозяйстве современных технологических процессов, развитию пищевой и перерабатывающей промышленности.

"Учитывая, что Тамбовщина — область аграрная, такое сотрудничество с банком сельскохозяйственной направленности очень важно и необходимо для АПК региона. Мы понимаем роль региона в общей политике обеспечения продовольственной безопасности страны и решении задач импортозамещения. Наши планы по развитию растениеводства, животноводства, сельскохозяйственной переработке, увеличению предприятий малого и среднего бизнеса в АПК и фермерства просто немыслимы без кредитной поддержки", — цитирует пресс-служба слова губернатора.

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