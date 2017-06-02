Кувшинников: инвестиции в экономику Вологодской области в 2017 г возрастут

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Инвестиции в экономику Вологодской области в 2017 году возрастут до 150 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор региона Олег Кувшинников.

"Мы каждый год наблюдаем прирост инвестиций. По сравнению с 2015 годов в 2016 году у нас рост инвестиций с 80 миллиардов до 130 миллиардов рублей. В этом году мы ожидаем порядка 150 миллиардов, то есть рост еще на 20-30%", — сказал он.

В числе крупнейших, которые реализуется в регионе, Кувшинников назвал проекты компаний "Фосагро", "Северсталь", а также проекты в сфере лесопромышленного комплекса и дорожной инфраструктуры.

"Крупнейшие проекты – это, конечно, строительство уникального цеха по производству проката с полимерным покрытием компания "Северсталь". Они в сентябре запускают, там почти 8 миллиардов рублей инвестиций. Это уникальное предприятие, равного которому нет нигде в мире по своим технологическим характеристикам и по качеству выпускаемой продукции. Второй крупный проект – это проект компании "Фосагро". С пуском новых предприятий по производству карбамида и аммиака, в которые они вкладывают порядка 63 миллиардов рублей, компания увеличит объем производства почти на 20% и закрепится в числе лучших высокотехнологичных и рентабельных компаний не только России, но и мира", — рассказал Кувшинников.

Он также отметил, что в регионе начинается реализация проекта совместно с "Газпромом" по газификации четырех районов Вологодской области. Предполагаемые инвестиции – 20 миллиардов рублей.

"Мы продолжаем масштабные инфраструктурные проекты. Запускаем в этом году строительство обхода города Вологды. В проект будет вложено 10 миллиардов рублей инвестиций. Мы, наконец, соединим три федеральные трассы и выведем транзитный поток", — отметил глава региона.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.