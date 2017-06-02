Греф: российская экономика за десять лет может ускориться до 6,5% в год

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Российская экономика в ближайшие 10 лет может ускорить рост до 6-6,5% в год, считает глава Сбербанка Герман Греф.

По его мнению, программа развития экономики РФ, подготовленная Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, недостаточно амбициозна по динамике роста ВВП.

"Следующее десятилетие пока, то, что прозвучало здесь, — это десятилетие надежд на экономические реформы и восстановление темпов экономического роста. Мне кажется, что даже те прогнозы, которые авторы программы нам демонстрировали — 5,5% (роста ВВП — ред.) — это очевидно ниже тех амбиций, которые необходимы для того, чтобы наша страна ликвидировала разрыв в сложившемся уровне развития экономики и социального развития с развитыми странами", — сказал Греф журналистам в рамках ПМЭФ.

"Мне кажется, что минимальная амбиция должна быть ближе к 6-6,5%, это даст нам дальнейшее восстановление… Разрыв между программами (экспертов — ред.) просто гигантский, у нас недостаточно профессиональной дискуссии в каком-то фокусе…", — считает глава Сбербанка.

По мнению Грефа, основная проблема российской экономики — не в деньгах, а в качестве инвестиционного климата. "Когда говорится, что у нас нет источников для финансирования инвестиций, это неправда. Прибыль реального сектора в прошлом году выросла на 38%, а инвестиции при этом упали. Это говорит о том, что нет проблемы в источниках инвестиций. Банковский сектор перенасыщен избыточной ликвидностью, ставки на достаточно низком уровне", — сказал он.

"Есть другие факторы под названием инвестиционный климат, безопасность предпринимателей, уверенность в завтрашнем дне, эффективность работы судебной, правоохранительной системы —это те вещи, на которые предприниматели обращают первостепенное внимание ", — отметил Греф, добавив, что структурные реформы в РФ надо начинать с реформы госуправления.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.