Дворкович поддерживает продажу зерна из госфонда на экспорт
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Продажа зерна из российского интервенционного фонда на экспорт — правильная мера, учитывая запрос от разных стран на поставки из России, однако решения правительства по этому вопросу пока нет, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью агентству Рейтер.
В начале марта Рейтер
со ссылкой на источники сообщил, что Минсельхоз РФ пытается получить разрешение правительства на экспорт до 500 тысяч тонн зерна из интервенционного фонда, чтобы освободить хранилища перед новым урожаем.
"Формально решения правительства нет. С моей точки зрения, курирующего вице-премьера, это было бы правильно, поскольку есть запросы от разных стран, в самых разных частях мира на дополнительные поставки из России. Вопрос только в финансовых условиях", — сообщил агентству Дворкович в кулуарах Петербургского экономического форума.
При этом он отметил, что в случае одобрения такого решения может понадобиться снижение тарифов на транспортировку зерна по железной дороге и снижение портовых сборов, чтобы сделать сделку "финансово приемлемой" для Объединенной зерновой компании (ОЗК), государственного агента по проведению интервенций.
Россия в 2016 году получила рекордный урожай зерновых за все постсоветское время — 120,7 миллиона тонн. Экспорт в 2016-2017 сельхозгоду (с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года) ожидается на уровне 34-35 миллионов тонн, включая 27 миллионов тонн пшеницы. Глава Минсельхоза Александр Ткачев в четверг заявил, что урожай зерна в 2017 году может составить 100-110 миллионов тонн.
Общий объем зерна в государственном интервенционном фонде по состоянию на 26 мая составлял порядка 4 миллионов тонн. Участники рынка ранее выражали опасение, что из-за высокого урожая 2016 года Россия может столкнуться с нехваткой мощностей для хранения зерна.
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