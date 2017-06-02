Мясоперерабатывающий завод "Ашан" откроют на Тамбовщине в июле

ТАМБОВ, 2 июн — РИА Новости. Мясоперерабатывающее предприятие компании "Ашан Ритейл" мощностью до 40 тонн тысяч мясной продукции в год заработает в июле в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.

"Инвестиции в проект составили почти 3,5 миллиарда рублей. Предприятие планирует выпускать до 40 тысяч тонн мясной продукции в год из свинины, говядины, баранины, в том числе по стандарту "халяль". Закупать сырье будут не только на сельхозпредприятиях, но и у фермеров, причем по долгосрочным контрактам до пяти лет. Производители получат от "Ашана" научное сопровождение своих производств. Для взаимодействия с поставщиками сырья создана сервисная компания. Официальное открытие завода запланировано на июль этого года", — сказал собеседник агентства.

Дата запуска производства и детали самого проекта были обсуждены на встрече в рамках ПМЭФ-2017 губернатором Тамбовской области Александром Никитиным и президентом "Ашан Ритейл" Жаном-Пьером Жерменом.

По словам Жермена, в настоящее время на заводе идет настройка автоматического оборудования, и с 12 июня начнется тестирование производства по переработке свинины. Всего на производстве планируется открыть три линии забоя: для свиней, КРС и универсальную. "Ашан Ритейл" поставила перед собой цель: через 3-4 года перейти на российское мясо, при этом полностью отказавшись от импортного, отметил он.

"Это емкий, содержательный проект, яркий пример успешного государственно-частного партнерства и международного сотрудничества. Главным достоинством проекта является то, что в его реализации задействованы не только крупные товаропроизводители, но и частные подворья. Это создает дополнительные рабочие места, повышает качество жизни тамбовских селян. Надо обязательно контрактовать личное подворье, развивать личные хозяйства, это поможет привлечь людей в село", — цитирует пресс-служба обладминистрации слова губернатора Тамбовской области.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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