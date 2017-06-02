Турецкие экспортеры ждут от России снятия всех ограничений в торговле

АНКАРА, 2 июн — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкие экспортеры сельхозпродукции приветствуют отмену правительством РФ запрета на поставку турецких продуктов, кроме томатов, и ждут снятия оставшихся ограничений, заявил в пятницу РИА Новости глава Союза экспортеров Восточного Черноморья Ахмет Хамди Гюрдоган.

Ранее в пятницу правительство РФ отменило запрет на поставки всех турецких продуктов, кроме томатов.

"Мы это расцениваем как шаг к возвращению к прежним отношениям. Однако это именно шаг, поскольку остались проблемы с томатами, а также визовым режимом. Мы, конечно, рады снятию запретов, но у нас большой процент экспорта — томаты, поэтому исходя из продолжающихся ограничений по отношению к ним, мы не ожидаем большого изменения нашей торговли. Мы ждем полной отмены на поставку овощей, а также отмены визового режима", — сказал собеседник агентства.

По его словам, остается и проблема доверия между странами.

"Есть инвесторы, которые по-прежнему находятся в ожидании, как и те, кто уже сделал инвестиции в России. В любом случае нужно избежать повторения того кризиса, который мы пережили в отношениях с РФ. Прежде всего, обеим странам нужно достичь взаимного доверия, а также добиться того, чтобы каждая сторона защищала свои интересы, не нанося ущерба другой", — добавил Гюрдоган.