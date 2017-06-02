Нижегородская область и "1С" подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Правительство Нижегородской области и фирма "1С" определили основные направления сотрудничества в сфере информационных технологий, подписав соглашение о сотрудничестве в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил РИА Новости губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

"Наш регион является одним из лидеров по внедрению информационных технологий, у нас давно выстроена хорошая система по развитию этой отрасли. Мы серьезно работаем над электронным правительством, над сетью МФЦ, окнами удаленного доступа и другими видами электронных услуг", — заявил губернатор на полях форума.

Как уточнил Шанцев, соглашение закрепляет уже существующие направления некоммерческого сотрудничества правительства Нижегородской области и фирмы "1С" для развития ИТ-отрасли.

"Фирма "1С" — один из лидеров в том числе и в образовательной системе. Надо научить получать услуги в электронном виде все слои населения, независимо от возраста и социального положения. Кроме того, многие направления нашей жизни связаны с электронными ресурсами. Рабочие нового поколения должны не просто уметь работать руками, но и обладать знаниями современных технологий", — отметил губернатор.

По его словам, одной из приоритетных задач сотрудничества правительства Нижегородской области и фирмы "1С" в рамках соглашения является развитие партнерских отношений между фирмой "1С" и создаваемым ИТ-кластером Нижегородской области.

Другие новости региона читайте здесь