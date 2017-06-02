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Экономика

Сечин на ПМЭФ рассказал о рынке нефти, роли России на нем, ВИЭ и "Роснефти"

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (543)
16:1902.06.2017
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлавный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал о текущем состоянии мирового рынка нефти, роли, которую играет на нем Россия, возможностях возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также деятельности "Роснефти" и ее будущих планах.

Начав свое выступление с оценки текущей ситуации на мировом рынке нефти, глава "Роснефти" отметил важность и позитивное влияние на него соглашения ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи нефти (ОПЕК+).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

По словам Сечина, венские договоренности позволили стоимости нефти достичь уровня в 50 долларов за баррель. Однако он подчеркнул, что текущее состояние рынка все же не является устойчивым. "Договоренность ОПЕК и стран не ОПЕК, основной вклад в которую вносят Саудовская Аравия и Россия, дает рынку "передышку", но это сложно считать системными мерами, эффект от которых приведет к долгосрочной стабилизации", — заявил Сечин.

В частности, глава "Роснефти" считает, что ряд крупных производителей, которые не участвуют в данных договоренностях, активно используют конъюнктуру для усиления собственной рыночной позиции, что скорее создает предпосылки для новой нестабильности, нежели для выхода на траекторию устойчивого развития. Кроме того, по его мнению, в настоящий момент всеми участниками рынка ведется подготовка к увеличению объемов добычи и усилению борьбы за рынки сбыта, а период низких нефтяных цен пришел надолго.

"Так, сланцевые производители в США стали крупными экспортерами в объеме свыше 1,3 миллиона баррелей в сутки. Майские данные, опубликованные вчера, показывают, что добыча в США достигла максимума за последние 21 месяц, составив свыше 9,3 миллиона баррелей в сутки, значительно вырос и экспорт сырой нефти из США – до 1,3 миллиона баррелей в сутки", — сказал Сечин.

"Мы должны согласиться с тем, что если отрасли необходима устойчивая и долгосрочная стабильность, то в регулировании производства должны участвовать все крупные производители. Поэтому в текущем состоянии мы не можем говорить о стабилизации или устойчивом переломе негативных рыночных тенденций", — подытожил он.

Роль углеводородов и альтернативные источники

По мнению Сечина, растущая мировая экономика предъявляет уверенный спрос на энергию в различных формах: как в традиционной углеводородной, так и в альтернативной. Однако он считает, что возможности ВИЭ в покрытии растущего спроса на энергию пока довольно ограничены.

"Учитывая снижение роли угля по экологическим причинам, ограничение роли атомной энергетики, значительная нагрузка в покрытии этих потребностей ляжет на газ, жидкие углеводороды, потенциально — возобновляемые источники. Вопрос… в сегодняшней дискуссии: в какой мере возобновляемые источники готовы взять на себя роль коврового покрытия растущего спроса. Ответ: эти источники достаточно ограничены", — отметил Сечин.

По его мнению, важным примером для нефтяной отрасли в ответе на вопрос о новых источниках энергии является роль и динамика развития рынка электромобилей. "Скорее всего, в отдаленной перспективе электромобили займут свое место в растущем парке средств обеспечения мобильности населения и бизнеса. Это в определенной степени скажется на темпах потребления, но не приведет к вытеснению нефтепродуктов и использования газа на транспорте", — считает глава "Роснефти".

При этом Сечин заявил, что считает завышенной оценку рынком перспектив развития бизнеса производителей электромобилей. В частности, он отметил, что текущая рыночная капитализация Tesla, по мнению JP Morgan и ряда других инвестбанков, превышает фундаментальные показатели почти в два раза.

Россия на мировом рынке нефти

В ходе выступления на ПМЭФ Сечин также отметил устойчивость российской нефтедобычи, которая, по его мнению, была недооценена рынком. Среди причин устойчивости нефтедобычи РФ топ-менеджер назвал качество российской ресурсной базы, успешное развитие собственных технологических и сервисных компетенций, активную работу по снижению затрат, эффективные приобретения, высокую корпоративную ответственность.

"Нефтяная отрасль России имеет свои особенности, поскольку способна финансировать собственное развитие, прежде всего, за счет внутренних финансовых резервов и генерируемых денежных потоков", — сказал Сечин.

Глава "Роснефти" убежден, что по мере роста потребности рынка в новых поставках, Россия сможет внести значимый вклад в удовлетворение спроса. "Руководители ряда российских компаний, включая "Роснефть", уже несколько лет назад приняли соответствующие инвестиционные решения", — подчеркнул он.

Деятельность "Роснефти"

"Роснефть" в 2016 году продолжила активно формировать региональные и глобальные партнерства и развивать интеграционные связи со странами Европы, Африки и АТР, отметил глава компании. Более того, он подчеркнул, что "Роснефти", несмотря на волатильность рынка, удалось добиться рекордных показателей по многим направлениям деятельности.

"Партнерства, создаваемые "Роснефтью", открывают новые возможности как для наших европейских, так и азиатских партнеров", — подчеркнул Сечин.

Глава "Роснефти" также отметил, что ресурсная база компании высокоэффективна и позволяет стабильно работать при неблагоприятных условиях на рынке. В этой связи "Роснефть" гарантирует своим потребителям как в РФ, так и за рубежом надежность поставок.

"Основой стабильного производства является высокое качество ресурсной базы, которое позволяет работать эффективно даже в низких ценовых условиях на рынке", — сказал Сечин, добавив, что большее влияние на производство оказывает фискальный режим, чем колебания цены нефти.

"Поэтому мы и дальше будем работать так же стабильно, особенно с учетом новых инициатив правительства о введении налоговых льгот", — резюмировал он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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