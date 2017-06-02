"Газпром" и OMV подписали соглашение по малотоннажному СПГ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. "Газпром" и OMV подписали рамочное соглашение по сотрудничеству в проектах по малотоннажному СПГ в Черном море, передает корреспондент РИА Новости с места подписания соглашения.

Также "Газпром" и OMV подписали меморандум о взаимопонимании в рамках ПМЭФ. Как отмечает "Газпром", в документе отражены принципы перспективного взаимодействия компании с OMV по координации действий в области развития газотранспортной инфраструктуры для обеспечения поставок природного газа в Центральную и Юго-Восточную Европу.

"Подписано рамочное соглашение по сотрудничеству в области малотоннажного СПГ. Согласно документу, стороны намерены взаимодействовать при реализации совместного комплексного проекта по строительству в районе российского побережья Черного моря терминала по производству, транспортировке, а также маркетингу и сбыту малотоннажного СПГ", — говорится в сообщении.

Компания OMV — главный партнер "Газпрома" в Австрии. Компании взаимодействуют в сфере добычи, транспортировки и поставок газа. В 2016 году "Газпром" экспортировал в Австрию 6,1 миллиарда кубометров газа — на 38% больше, чем в 2015 году.

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