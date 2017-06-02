РЭЦ на ПМЭФ подписал соглашение с Ozon и eBay о развитии онлайн-экспорта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) на ПМЭФ подписал соглашение с Ozon и eBay о развитии российского онлайн-экспорта, сообщается в пресс-релизе РЭЦ.

"Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума компании eBay, Ozon.ru и Российский экспортный центр подписали трехстороннее соглашение, направленное на развитие внешнеэкономической деятельности и, в частности, экспорта по каналам электронной торговли", — говорится в сообщении.

Одной из основных целей соглашения является совместная работа по поддержке российского несырьевого экспорта и стимулированию участия российских продавцов в международной электронной торговле. Ozon будет заниматься продвижением российских товаров и агрегацией их для размещения на eBay, где будет создана экосистема для упрощенного размещения российской продукции.

Кроме того, сотрудничество будет направлено на формирование детализированной тарифной сетки на экспортные логистические услуги с целью увеличения российских продаж за рубеж.

"Сегодня в России десятки тысяч талантливых производителей, товары которых востребованы в других странах. Однако до сих пор нет единой и понятной системы, как им выходить на другие рынки. Более того, даже если они вышли за пределы России, встает вопрос, как сделать так, чтобы их товары увидело большое количество покупателей. И наша задача состоит именно в том, чтобы сделать розничный экспорт простым, дать современный и надежный источник развития электронной коммерции в России", — отметил генеральный директор eBay в РФ и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов.

Генеральный директор Ozon.ru Дэнни Перекальски отметил, что компания видит eBay в качестве правильного партнера для возможности предложить тысячи товаров российского производства из разных категорий международным покупателям и рада быть частью экспортного развития РФ.

Глава группы РЭЦ Петр Фрадков пояснил, что для РЭЦ важна ответная инициатива со стороны представителей рынка, их готовность сотрудничать, потому что без этого невозможно добиться значимых результатов. Тот факт, что Ozon.ru и eBay объединяются с РЭЦ, чтобы совместно развивать экспорт по каналам электронной торговли, свидетельствует о готовности бизнеса встраиваться в проекты, продвигаемые на уровне государства.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.