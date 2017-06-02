Минстрой и "Газпром" договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 2 июн — РИА Недвижимость. Соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума 2 июня подписали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, говорится в пресс-релизе министерства.

"В рамках реализации договоренностей планируется, в частности, внедрение технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства, совершенствование системы технического регулирования и стандартизации в строительной отрасли", — говорится в пресс-релизе.

Также соглашение предусматривает совершенствование законодательного регулирования строительства и капитального ремонта магистральных трубопроводов, формирования предложений, устанавливающих особенности правового регулирования саморегулирования в строительстве, в том числе по вопросу отраслевого принципа образования СРО в нефтегазовой отрасли.

"Данное соглашение создает основу для плодотворного сотрудничества в части перехода на более эффективное проектирование, в том числе линейных объектов, выработки предложений по информационному моделированию объектов. Помимо этого, есть договоренность о сотрудничестве в области технического регулирования и саморегулирования в строительной отрасли именно в части нефтегазовой отрасли", — приводятся в материалах слова Меня.