Оренбургская область заключила ряд соглашения на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Ряд соглашений подписали в рамках Петербургского международного экономического форума власти Оренбургской области.

"Соглашение с крупнейшей финансово-кредитной организацией страны должно стать новым этапом нашей работы", — сказал губернатор области Юрий Берг на церемонии подписания соглашения со Сбербанком.

Это касается развития банковских продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства, отметил глава региона, напомнив, что правительство области разработало обширную программу поддержки местных товаропроизводителей.

В числе направлений сотрудничества, предусмотренных соглашением, — реализация инвестиционных проектов, развитие малого и среднего предпринимательства, инфраструктурное развитие региона, внедрение энергосберегающих технологий, создание системы безналичных платежей.

Кроме того, в рамках ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Оренбургской области, Центрсоюзом РФ и Оренбургским облпотребсоюзом, основная цель которого развитие сотрудничества, направленного на использование потенциала потребительской кооперации на территории Оренбургской области для решения социально-экономических проблем и удовлетворения потребностей сельских жителей в товарах и услугах.

По словам губернатора, значение потребкооперации очень высоко — она обеспечивает социально значимыми товарами сельское население, в том числе в отдаленных населенных пунктах.

"Взаимодействие по развитию этой системы обслуживания имеет принципиальное значение для Оренбуржья, потому что от этой работы зависит комфорт и качество жизни жителей области. Сегодня общая задача государства и потребительской кооперации — объединить усилия для дальнейшего развития отечественного, местного производителя, для обеспечения продовольственной безопасности региона и страны в целом", — сказал Берг.

Потребительская кооперация области в настоящее время объединяет 55 организаций, 65,7 тысячи пайщиков и обслуживает более 296 тысяч человек сельского населения в 561 населенном пункте.

Предприятия потребкооперации расположены на территории 30 муниципальных образований.

В 2016 году предприятия потребкооперации произвели продукции на сумму 363 миллиона рублей, закупили сельскохозяйственной продукции и сырья на сумму 384 миллиона рублей.

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