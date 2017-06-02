Адыгея поднялась на 26 позиций в Национальном рейтинге инвестклимата

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Адыгея поднялась на 26 позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России в 2017 году, результаты которого объявлены Агентством стратегических инициатив в пятницу на ПМЭФ-2017.

Как отметили в пресс-службе органов исполнительной власти республики, Адыгея таким образом вошла в число регионов, которые продемонстрировали наибольшую динамику улучшения инвестклимата. Мониторинг ситуации по привлечению инвестиций в Адыгее показал улучшение по ряду значимых позиций, включая снижение сроков регистрации предприятий, выдачи разрешений на строительство, на подключение к электросетям.

"Серьезный скачок в рейтинге — это важный показатель для Адыгеи, который демонстрирует инвесторам конкурентоспособность региона. Безусловно, в Адыгее есть и внутренние резервы. Но правильный путь развития региона — привлечение инвестиций. От увеличения их притока во многом зависит состояние экономики, а значит, и качество жизни населения. На это мы и будем делать основной упор в стратегии", — прокомментировал итоги рейтинга врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов.

В пресс-службе добавили, что в Адыгее в настоящее время реализуются дорожные карты по 12 целевым моделям АСИ. Причем при разработке одной из моделей агентство учло положительный опыт Адыгеи в оптимизации процедуры постановки имущества на кадастровый учет, в том числе с использованием многофункциональных центров.

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