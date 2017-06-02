Адыгея и АСИ подписали соглашение о сотрудничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в целях продвижения новых проектов подписали в рамках Петербургского международного экономического форума врио главы республики Адыгея Мурат Кумпилов и генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ) Светлана Чупшева.

"В республике уже ведется активная работа по реализации проектов Агентства стратегических инициатив, внедряются лучшие практики других регионов для снижения административных барьеров, поддержки инвесторов и создания комфортных условий для бизнеса. Необходимо и в дальнейшем совершенствовать эту работу. Задача — сделать так, чтобы предприниматель был заинтересован реализовывать свой бизнес в Адыгее. Поэтому мы намерены в дальнейшем эффективно взаимодействовать с Агентством стратегических инициатив и стать площадкой для внедрения пилотных проектов. С помощью АСИ будем перенимать лучшие практики для привлечения инвестиций", — сказал Кумпилов на церемонии подписания.

В свою очередь генеральный директор АСИ заявила о готовности активному сотрудничать с властями республики для продвижения инициатив по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в Адыгее.

По ее словам, органы власти республики проделали большую работу, о чем свидетельствует существенный рост позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, оценка бизнес-сообществом эффективности госуправления.

В рамках соглашения планируется организовать мониторинг мероприятий дорожных карт в рамках Национальной предпринимательской инициативы (НПИ) в Адыгее, Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. АСИ также окажет содействие Адыгеи в реализации социальных проектов, в развитии институтов профессионального образования республики, конкурсах проектов представителей малого и среднего предпринимательства.

Другие новости региона читайте здесь